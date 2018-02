Ein Blick in die Augen von „Wunderheiler“ Braco

Es ist Sonntagmorgen, Hunderte Fans strömen bereits lange vor Beginn der Veranstaltung in den Europasaal des Eventhotels in Vösendorf. Braco blickt eindringlich von bunten Postern. Der Kroate ist eigentlich Ökonom, aber irgendwann wurde er bekannt als Wunderheiler, auch wenn der 51-Jährige das dementiert. Das Besondere an Braco: Er spricht nicht mit seinem Publikum, er berührt die Menschen auch nicht - er kommt nur auf die Bühne und starrt in die Menge. Mit seinem Blick soll er bereits Patienten mit Multipler Sklerose geheilt und dafür gesorgt haben, dass in New York einen Tag lang kein einziges Gewaltverbrechen passiert ist.