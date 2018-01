Nun fix: Philipp Schörghofer fährt nur Olympia-RTL

"Es ist im Endeffekt der äußere Oberschenkelmuskel, der am Knie seitlich ansetzt. Der war so überlastet und überreizt aus einer Fehlbelastung, dass ich einen Auslassschmerz gehabt habe. Wenn beim Skifahren bei einem gewissen Winkel die Muskulatur auslässt, kannst du nicht fahren." Nach Trainingstagen auf der Reiteralm und zuletzt in Italien fühle sich Schörghofer nun bereits gut in Schuss. "Natürlich muss ich noch Schritte machen", kündigte der WM-Bronzene von Garmisch-Partenkirchen 2011 an. "Ich trainiere jetzt jeden Tag, alleine oder auch mit dem Team. Jetzt heißt es aber auch, Ruhe zu bewahren, intelligent zu trainieren und dann am Punkt voll da zu sein." Der olympische Herren-Riesentorlauf findet am 18. Februar in Yongpyong statt.