Unmut bei Ausbau der Netze

Der Hunger nach Energie und die dezentrale Stromproduktion erfordern den Ausbau der Netze. Mit den Neubauten wachsen auch die Spannungen: Anrainer hätten hohe Masten und Leitungen lieber nicht in ihrem Blickfeld. In Gmünd regt sich derzeit Widerstand gegen ein neues Umspannwerk, in Villach geht unterdessen der Leitungsbau weiter.