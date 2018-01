Kein Umzug am Faschingdienstag

Das ist eine Revolution im bunten Narrentreiben! Der traditionelle Waidmannsdorfer Umzug in Klagenfurt am Faschingdienstag ist Geschichte. Auch in der Landeshauptstadt werden die Maskierten künftig schon am Samstag durch die Straßen ziehen – ganz wie in Villach, wo man das schon seit Jahrzehnten praktiziert.