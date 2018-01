Politstreit um Aufklärung der Aufsichtsaffäre

Am Aschermittwoch, von 9 bis 17 Uhr, und wenn nötig am Tag danach wird der Kontrollausschuss des Landtages über den rotgrünen Antrag auf Einsetzung eines U-Ausschusses beraten – wobei ÖVP und FPÖ den Einsatz dieses Aufsichtsmittels über die Landesregierung und die Landesverwaltung schon jetzt ablehnen. Denn der ÖVP geht’s, wie Klubchefin Helena Kirchmayr im Landtag darlegte, nicht um die Vergangenheit, sondern um die Zukunft der Gemeindeaufsicht, also „um Weiterentwicklung, und nicht um eine politische Showbühne“.