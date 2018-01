„Flüchtlingsverteilung in EU nicht zielführend“

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) sieht sich in seiner Ablehnung eines Mechanismus zur Flüchtlingsverteilung in der EU nach Beratungen mit seinen europäischen Kollegen bestätigt. "Wenn ich das richtig interpretiere, was ich heute von (Deutschlands Innenminister Thomas, Anm.) De Maiziere gehört habe, "dann liegen wir da gar nicht weit auseinander", sagte Kickl am Donnerstag in der bulgarischen Hauptstadt Sofia.