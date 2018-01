Neue Ideen für Lokalbahnhof

Bahnhof könnte durch Haltestelle ersetzt werden

Mit dem Ergebnis, dass der Lokalbahnhof in dieser Form nicht erhalten werden muss. „Es würde auch eine Haltestelle reichen“, so Lehner. Er wird die Idee am Montag, 29. Jänner, dem Gemeinderat präsentieren – und will einen Ideenwettbewerb mit geladenen Architekten im Bereich Lokalbahnhof und Schl8hof auf Schiene bringen. 84.000 Euro sollen etwa für die Jurytätigkeit oder Preisgeld freigegeben werden. Insgesamt geht es um ein über 130.000 Hektar großes Areal, das sich zwischen Kienzl-, Salzburger-, Hamerling- und Maria-Theresia-Straße erstreckt.