Aus für überfüllte Schulbusse kostet Millionen

Der Haken am im Jänner getroffenen Landtagsbeschluss: Das Gesetz müsste der Nationalrat ändern, das kann dauern bzw. ist - trotz erster positiver Signale von Verkehrsminister Norbert Hofer - überhaupt fraglich. Die Grünen fordern daher, dass in der Steiermark das Land als Zwischenlösung die Finanzierung für die zusätzlich notwendigen Busse und Lenker übernimmt. "Finanziert die Steiermark die Kosten der 1:1-Zählregel jetzt nicht, wird sich auf absehbarer Zeit an den unhaltbaren Zuständen im Schulbusverkehr nichts ändern", sagt der Grüne Landtagsklubobmann Lambert Schönleitner.