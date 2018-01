Paulusplatz erstrahlt bald in neuem Glanz

In den aktuellen Bezirksnews für die Landstraße berichtet Vorsteher Erich Hohenberger über neue, den Paulusplatz betreffende Pläne. Geplant ist eine Umgestaltung, die die Bewohner zum Verweilen einladen soll. Seit drei Jahren wird an der Planung gearbeitet. Den Wunsch äußerten Anrainer, die auch in die jetzige Umsetzung involviert waren.