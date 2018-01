Kunasek besuchte Geheimbunker des Bundesheeres

Auch die "Krone" tauchte in den "Topsecret-Bereich" der Einsatzzentrale Basisraum (kurz EZB) - das Herzstück der militärischen Luftraumüberwachung (LRÜ) - ein. 365 Tage im Jahr ist der Bunker in Betrieb, in Tagen des WEF-Gipfels allerdings in Hochbetrieb. 1100 Soldaten sind insgesamt im WEF-Einsatz.