Grumpy Cat erstreitet vor Gericht 710.000 Dollar

An ihrem grimmigen Gesichtsausdruck wird es nichts ändern, aber die Besitzerin der als Internet-Phänomen bekannten Katze Grumpy Cat (grantige Katze) dürfte es freuen: In einem Markenrechtsstreit hat ein Bundesgericht in Kalifornien der Halterin Tabatha Bundsen 710.000 Dollar (575.000 Euro) zugesprochen. Wie am Mittwoch aus Gerichtsakten hervorging, befand eine Jury, dass ein Getränkekonzern bei zu vielen Produkten mit der Katze geworben hatte.