ÖVP verjüngt den Landtag

„Ich freue mich, für die Menschen in unserem Bezirk Braunau Verantwortung übernehmen zu können. In unseren 46 Gemeinden gibt es unzählige Themen und Herausforderungen. Darüber hinaus bin ich nun der jüngste Landtagsabgeordnete und werde mich neben der Arbeit in den Ausschüssen für Infrastruktur, Finanzen und Wohnbau verstärkt um Jugendthemen kümmern“, zeigt sich Weilbuchner entschlossen.