Ausweichende Antworten von ÖVP-Politiker

Landesrechnungshof rügt Bruch der Auszahlungssperre

Der Landesrechnungshof hat in seinem Sonderprüfbericht das Durchbrechen der Auszahlungssperre durch Hiegelsberger jedenfalls gerügt: „Für den LRH geht aus den Akten klar hervor, dass die Aufsichtsbehörde in regelmäßigen Abständen die Umsetzung der Prüfungsempfehlungen einforderte und auch Sanktionsmaßnahmen wie das vorübergehende Einfrieren von BZ-Mitteln andachte. Umso unverständlicher ist es, dass die Auszahlungssperre nicht sofort zur Anwendung kam, obwohl sie von den für Gemeinden zuständigen Mitgliedern der Oö. Landesregierung schriftlich zur Kenntnis genommen wurde. Eine vorübergehende Sperre von BZMitteln kam in der Vergangenheit in Einzelfällen auch in anderen oö. Gemeinden vor und wäre in Anbetracht der Untätigkeit der Gemeindeauch in St. Wolfgang für einen längeren Zeitraum umzusetzen gewesen.“