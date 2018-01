Marin Cilic steht im Finale der Australian Open

Edmund hatte in der ersten Runde US-Open-Finalist Kevin Anderson (RSA) in fünf Sätzen besiegt, in der 3. Runde entschied er bei fast 40 Grad eine Hitzeschlacht gegen Nikolos Basilaschwili (GEO) ebenfalls in fünf Sätzen für sich, ehe der 23-Jährige im Viertelfinale den letztjährigen Halbfinalisten und Weltranglistendritten Grigor Dimitrov (BUL) ausschaltete. Er war der erst sechste Brite in einem Grand-Slam-Halbfinale.