Biathlon-„König“ Björndalen sagt EM-Start ab

Biathlon-Rekordweltmeister Ole Einar Björndalen startet nach seinem Olympia-Aus nun doch nicht bei den Europameisterschaften in Südtirol. Der 43-Jährige habe beschlossen, nicht an den Wettkämpfen an diesem Wochenende teilzunehmen, teilte der norwegische Verband am Donnerstag mit. Eine Begründung gab es nicht.