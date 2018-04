Das sind die Game-Highlights im Februar

Weiter geht es am 20. Februar mit Microsofts "Age of Empires: Definitive Edition", das anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Strategieklassikers in einer überarbeiteten 4K-Version auf den PC zurückkehrt. Am 22. Februar schickt dagegen Konami PS4- und Xbox-One-Gamer mit "Metal Gear Survive" durchs Wurmloch in eine feindliche Welt, in der es – auch im Koop – ums Überleben zu kämpfen gilt.