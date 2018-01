Anna Netrebko als Äbtissin in der Style Bible

Nuns have more fun

"Der Glaube an das Gute und die Kraft, es auch umzusetzen, steckt in uns Allen – egal wo man geboren wurde, egal wen man liebt", ist sich Life-Ball-Organisator Gery Keszler sicher. "Oft bekommen wir den besten Rat von Menschen, die uns auf den ersten Blick völlig fremd sind. Aber Herzensbildung, Solidarität und wahre Freundschaft finden wir überall, solange wir die Lebensentwürfe der anderen respektieren. Deshalb sind die Nonnen der Style Bible gütige, aber auch fröhliche, lebensbejahende Figuren."