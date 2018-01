Entwarnung bei Jeff Strasser: Kein Herzinfarkt!

Wer beim Heimspiel des FCK am Samstag (13 Uhr/Sky) gegen Fortuna Düsseldorf die Mannschaft betreuen werde, steht nach Angaben des Vereins noch nicht fest. Ex-Profi Bugera (39) hat keine Fußballlehrer-Lizenz und bräuchte von der Deutschen Fußball Liga (DFL) eine Ausnahmegenehmigung, um den Abstiegskandidaten zu coachen. Wann das Spiel gegen Darmstadt wiederholt wird, will die DFL "in aller Ruhe" überlegen. "Klar ist, dass die Begegnung über die komplette Spielzeit von 90 Minuten ausgetragen wird, es also keine Fortsetzung des Spiels nur ab der Halbzeit geben wird", teilte die DFL mit. Man verwies dabei auf den Paragraf 14.4. der Spielordnung: "Wird ein Spiel ohne Verschulden beider Mannschaften vorzeitig abgebrochen, so ist es an demselben Ort zu wiederholen."