So wird das Wetter: Sonnig, aber Nebel in Tälern

Über den Niederungen Nord-, Ost- und teils auch Südösterreichs ergibt sich am Freitag meist ein einheitlich graues Bild von Nebel und Hochnebel, berichtete die ZAMG am Donnerstag. Abseits der typischen Nebelzonen scheint die Sonne bei nur dünnen Schleierwolken bzw. lokalen Wolkenformationen in mittleren Höhen. Es bleibt schwach windig, im Bergland ist es weiterhin leicht föhnig. Die Frühtemperaturen betragen minus vier bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte drei bis 13 Grad. Am wärmsten wird es an der Alpennordseite mit der leichten Föhnunterstützung.