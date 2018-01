175 Jahre Haft! Urteil soll Opfern Hoffnung geben

Das Nationale Olympische Komitee der USA (USOC) kündigte nach dem Urteil gegen Nassar eine eigene, unabhängige Untersuchung an. Sie solle aufklären, warum Missbrauchsfälle eines derartigen Ausmaßes so lange nicht verfolgt worden seien, schrieb USOC-Chef Scott Blackmun am Mittwoch in einem Offenen Brief.