Schulung in Innsbruck Juhuu! Klug bin ich sehr

Die Lawinen- und Wettersituation entspannte sich am Dienstag im Laufe des Tages. Die Warnstufe konnte gesenkt, der Großteil der Sperren wieder aufgehoben werden. "Zahlreiche Lawinenabgänge in gesperrten Bereichen zeigen aber, dass die höchste Warnstufe fünf am Montag gerechtfertigt war", betonen Experten. Wie wir bereitss berichtet hatten (hier zur Story).