Aufmerksamer Asylwerber überführte Handtaschendieb

Beide Schwestern hatten Handtaschen mit mehreren Tausend Euro, Sparbüchern sowie wertvollen Schmuck dabei. "Ich hatte so viel mit, weil ich alles auf die Bank in einen Safe bringen wollte. Ich fliege selbst am Samstag nach Indien. Meine Schwester hatte ebenso viel mit, weil ihre Kinder noch in Indien leben und sie ihnen natürlich Geld bringen wollte."