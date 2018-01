Stern&Hafferl: 2017 über 2,3 Millionen Fahrgäste

Im Vorjahr wurden bei dem Familienunternehmen die Weichen für die Zukunft gestellt: Karl Neumann (54) ist neuer Chef der Stern-Holding und damit auch Geschäftsführer der von Gmunden aus agierenden Stern-Gruppe, die mittlerweile 800 Mitarbeiter samt 67 Lehrlingen beschäftigt. Auch das Logo ist neu: Ein Pentagon symbolisiert die fünf Bereiche, auf die die Traunviertler mit ihren Firmen setzen.



Gütertransport-Geschäft wird ausgebaut

Vor allem die Verkehrs-Firma Stern&Hafferl, zu der die Attersee- und Altaussee-Schifffahrt gehören, ist auf Kurs: Die Zwei-Millionen-Kunden-Marke bei der Linzer Lokalbahn wurde wieder übertroffen, die Traunsee-Bahn beförderte im Vorjahr 335.000 Personen und damit mehr als noch im Jahr davor. Im Herbst geht die stadt.regio.tram zwischen Vorchdorf und dem Gmundner Hauptbahnhof in Betrieb. Mit den Investitionen in die beiden Loks soll das Gütertransport-Geschäft weiter ausgebaut werden.



GEG übersiedelt von Traun nach Eferding

Der in Traun ansässige Elektroanlagen-Spezialist GEG entwickelt sich sehr, sehr gut, betont Neumann. 50 Mitarbeiter sind in diesem Bereich beschäftigt, der österreichweit im Einsatz ist, etwa beim neuen Hilton-Hotel in Wiener Neustadt. Fix: Ab 2020 wird in Eferding ein Gebäude errichtet, in das die Belegschaft übersiedelt.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung