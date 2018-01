Weisung oder nicht Weisung, das ist hier die Frage

Aktenvermerk schildert Vorgehensweise anders

Wie aus einem Aktenvermerk des damaligen Prüfers hervorgeht, der dem Landesrechnungshof vorliegt, gibt es auch noch eine andere Version der Hiegelsberger’schen „Informationsweitergabe“. Der Prüfer schreibt von Interventionen des damaligen Bürgermeisters. Die Folge: Frau Mag. H., seine Vorgesetzte, „teilte mir mit, dass wir in Bezug auf diesen Punkt (Veranstaltungen) auf die Anweisungen von Frau F., Büro LR Hiegelsberger, warten müssen“, heißt es einleitend. Weiter: „Am Freitag, 10. 1. 2014, erhielt ich dann von Frau Mag. H. den Auftrag den Berichtspunkt ,Veranstaltungen‘ aus dem Bericht zu entfernen (LR Hiegelsberger und Bgm. Jachs hätten dies vereinbart) und den Entwurf neuerlich der Stadtgemeinde Freistadt zu übermitteln.“ Das sei noch am 10. Jänner so geschehen. Über weitere, spätere Änderungen könne er nichts sagen, weil er dann länger auf Urlaub gewesen sei.