Österreich hat eine neue Kaffeemarke!

From Vienna with Love: Werbeguru Rudi Kozba und Barista Valentin Sigelreithmaier schenken den Kaffeeliebhabern eine neue Wiener Marke. Am Mittwoch wurde "Bieder & Maier" erstmals präsentiert - in sechs Mischungen. Die Kaffeebohnen kommen aus Honduras, Guatemala, Nicaragua und Indien. Geröstet werden sie direkt in Wien. Erste gastronomische Betriebe - wie das Café Diglas, die Albertina-Passage und Josephbrot - sind bereits auf die neue Marke umgestiegen. Ziel des "Bieder & Maier"-Teams ist es aber, den internationalen Markt zu erobern.