Nach der Festkatastrophe ist 2. Gutachten fertig

Zwei Tote, 140 Verletzte – das war die furchtbare Bilanz nach der Zeltfestkatastrophe von St. Johann am Walde am 18. August des Vorjahres. Die Rieder Staatsanwaltschaft gab sofort zwei Gutachten – wegen des Wetters und dem Zelt – in Auftrag. Die meteorologische Expertise war rasch fertig, die Zeltanalyse liegt nun vor.