Thomas und Laura Bauer wechseln nach Norwegen

Schon vor seinem Wechsel im Sommer zu Massy Essone (FRA) bekundete OIF Arendal Interesse an Thomas Bauer. Vor wenigen Wochen nahm man erneut Kontakt auf und beobachtete den 135-fachen Internationalen bei der EM in Porec. Mit den Franzosen kam man ins Einvernehmen, womit Bauer schon am Sonntag in einer Woche sein Debüt in Norwegen geben kann. Sein Vertrag läuft vorerst bis Ende Juni 2018.