Innenministerium holt sich Unterstützung der TU

Gesichtserkennung für den Fremdenbereich

Neue Technologien im Bereich der Gesichtserkennung würden bei der "Kriminalitätsbekämpfung respektive im Fremdenbereich" zur Anwendung kommen, sagte Kloibmüller. "Wenn man sich ansieht, dass am Flughafen in Schwechat bereits biometrische Erkennungsfelder und Möglichkeiten zur Gesichtserkennung laufen, sieht man welche Zukunft in dem Bereich steckt, wie intensiv da geforscht wird. Alles was biometrische Erkennung betrifft, ist natürlich auch ein Schwerpunkt, wo wir bereits forschen." Die Arbeit der Polizisten auf der Straße solle auch durch solche Maßnahmen verbessert und vereinfacht werden, so Kloibmüller. Die Beamten sollen weniger Zeit mit Verwaltungsarbeit in einem Wachzimmer verbringen müssen. EDV-Arbeit soll etwa bereits am Dienst-iPhone erledigt werden können.