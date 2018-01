Sexistische Sprüche: Frauen-Teamchef sagt Sorry

Der 41-Jährige war am Dienstag als Coach der englischen Frauen-Nationalmannschaft vorgestellt worden. Kurz nach Bekanntgabe tauchten die alten Twitter-Kommentare auf. Unter anderem soll er in einem Post von 2011 geschrieben haben: "Ich bin entspannt, habe gerade meine Frau geschlagen!!! Fühle mich jetzt besser!" In einem Beitrag von 2012 schrieb er, Frauen wollten Gleichberechtigung, "bis es darum geht, die Rechnung zu bezahlen". Den Account hatte Neville noch am Dienstag gelöscht. Nun sagte, er sei sich "seiner Verantwortung voll und ganz bewusst".