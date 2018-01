„Sollten vernünftigen Ton an den Tag legen“

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Niederösterreich ist die amtierende Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Mittwoch im krone.tv-Studio zu Gast gewesen. Im Interview mit Moderator Gerhard Koller plädierte die 53-Jährige für ein ruhigeres Klima im politischen Diskurs und bat um einen "Vertrauensvorschuss für meine erste Wahl". Die Vorwürfe gegen FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer bedürften "voller Aufklärung und Distanzierung", so die Landeschefin.