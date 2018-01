EU verdonnert Qualcomm zu 997-Millionen-€-Strafe

Der US-Chiphersteller Qualcomm ist wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln in Europa zu einer Strafe von 997 Millionen Euro verdonnert worden. Das Unternehmen habe einer Untersuchung zufolge "Milliarden von US-Dollar an Apple gezahlt, damit Apple nicht bei der Konkurrenz kauft", teilte EU-Kommissarin Margrethe Vestager am Mittwoch in Brüssel mit.