Autobrand legte Wiener Frühverkehr lahm

Ein Autobrand hat am Mittwoch gegen 8 Uhr den Morgenverkehr auf der A22, der Donauufer-Autobahn, in Wien lahmgelegt. Ein Fahrzeug stand in Flammen. Zwischen den Ausfahrten Nordbrücke und Brigittenauer Brücke kam es umgehend zu einem großen Stau, Feuerwehr und Polizei mussten die Fahrbahn zunächst komplett sperren. Es kam zu kilometerlangen Kolonnen.