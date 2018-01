Rechtsextrem? Wirbel um Thiem-Bezwinger Sandgren

Im Tweet oben behauptet er, dass die Ideologie von Marx schlimmer sei, als die von Hitler. In einem anderen Posting steht: "Ich habe ein Schwulenbar betreten, meine Augen bluten immer noch." Doch Sandgren will nicht in die rechtsextreme Ecke gedrängt werden. "Welche Informationen man aufnimmt, sagt nicht aus, was man denkt", so Sandgren. Er finde manche Inhalte interessant, unterstütze die Alt-Right-Bewegung aber keinesfalls. Er höre sich gerne alle Seiten an und wolle dazulernen.