Wir wussten nicht, dass diese Stars bisexuell sind

Stewart wiederum verglich ihre Lust auf beide Geschlechter mit Käse. Sie erklärte: "Einige Menschen lieben gegrillten Käse und werden ihn bis ans Ende ihres Lebens essen. Aber ich möchte alles ausprobieren. Wenn ich einmal in gegrillten Käse beiße, denke ich: 'Oh das war cool, was kommt als Nächstes?'." Angelina Jolie passierte es einfach: "Ich war überrascht, als ich plötzlich herausfand, dass ich diese Gefühle, die ich immer für Männer empfunden hatte, für eine Frau hatte. Und ich wollte sie küssen und wollte sie berühren."