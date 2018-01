ÖSV-Damen: Ein böser Tiefschlag kurz vor Olympia

Wer wird für Österreich beim Riesentorlauf in Pyeongchang, dem ersten Damen-Bewerb der Olympischen Spiele in Südkorea, an den Start gehen? Positive Aufschlüsse brachte das Rennen am Dienstag in dieser Disziplin am Kronplatz nicht. Für die rot-weiß-roten Mädels setzte es beim dritten Saisonsieg von Viktoria Rebensburg eine Abfuhr – Stephanie Brunner war als Beste nur auf Platz zwölf.