Bilanz der Parksheriffs: 100.000 Strafen pro Monat

Von drei Stützpunkten - beim Ernst-Happel-Stadion, dem Mariahilfer Gürtel und der Laxenburger Straße - schwärmen die Sheriffs in Blau täglich zur Parkraumüberwachung aus. Die Sondereinheit "PÜG" war – zumindest von deren Sicht aus – im abgelaufenen Jahr tüchtig. Die Statistik weist nebst der Millionenzahl an Organstrafverfügungen auch circa 135.000 Anzeigen auf. Dazu kommen noch 35.000 beantragte Abschleppungen. Doch die münden "nur" in 14.000 tatsächlichen Fahrzeug-Abtransporten. Am Haken hängt ein Wagen nur, wenn er eklatant rechtswidrig (zum Beispiel ohne Kennzeichen) oder absolut verkehrsbehindernd steht.