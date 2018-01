Minus 20 Prozent auf „Die Eiskönigin“!

„Disney In Concert: Die Eiskönigin“ gastiert am 16. März in Graz, am 17. März in Linz, am 18. März in Salzburg und am 25. März in Wien. Bei uns bekommen Sie die Karten um sensationelle 20 Prozent ermäßigt – unter www.ticketkrone.at (bitte unbedingt KRONEDEAL als Code eingeben).