Student in Wien vermisst: In Donaukanal gefallen

Der junge Mann und zwei Studienkollegen waren auf Urlaub in Wien und hatten in Währing eine Unterkunft bezogen. In der Nacht auf Freitag besuchten sie - wie berichtet - das Lokal "Flex" am Donaukanal. Danach verliert sich die Spur des 21-Jährigen. Seine beiden Freunde berichteten, dass sie sich auf der Stiege zur Augartenbrücke befanden, sich umdrehten und ihr Begleiter plötzlich verschwunden war. Es folgte eine Suchaktion, an der auch der See- und Stromdienst der Polizei beteiligt war.