Zähes Ringen um Landtags-Tribunal

Chancen hat der Antrag wahrscheinlich keine, außer die FPÖ macht den Weg frei und stimmt mit. Denn in Oberösterreich kann nur eine Landtagsmehrheit so eine Untersuchung erwirken. Wobei Buchmayr und Makor hier „das doppelgleisige Fahren“ der FPÖ sehr rügen: „Einerseits zeigt sie (über die Vorgänge in der Gemeindeaufsicht) lauthals Empörung, andererseits sperrt sie sich – ganz offensichtlich aus Koalitionsräson – gegen die Untersuchungskommission.“