Wiener Unternehmen bietet Insekten-Kochkurse an

Ein Kilo Heuschrecken um 300 Euro

Das Unternehmen "Zirp" bezieht die Speiseinsekten von einem Züchter in Vorarlberg, der seit vergangenem Jahr die Zulassung dafür hat, Insekten als Lebensmittel zu züchten. Dabei muss er dieselben Vorgaben erfüllen wie für andere Lebensmittel. "Wir züchten noch nicht selbst", sagt Thoman, "aber das ist auch im Plan in den nächsten Jahren." Der Grund: Ein Kilogramm getrockneter Heuschrecken hat einen stolzen Preis von 300 Euro. Mehlwürmer sind laut Thomann sogar einfach zu züchten, da gibt es mittlerweile Zuchtstationen für zu Hause, mit denen man pro Woche etwa ein halbes Kilo ernten kann. Die Tiere brauchen wenig Platz und wenig Futtermittel. "Man kann ihnen alles verfüttern, Obst, Gemüse, Bananenschalen", so Thomann.