Jetzt ist es offiziel: "God of War" erscheint am 20. April für die PS4. Held Kratos muss in der Neuauflage des Action-Games nicht nur frostigen Bedingungen und zahlreichen Fabelwesen der nordischen Mythologie trotzen, sondern auch Vaterpflichten beweisen und seinen Sohn vor den Gefahren beschützen. Ein neuer Story-Trailer stimmt schon mal auf das Abenteuer ein.