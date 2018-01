Nations League: Mehr als eine Hintertür!

Auslosung um 12..00 Uhr

Österreich landete in Liga B, kann in einer Dreiergruppe unter anderem auf Schweden, Irland oder Dänemark treffen. „Alles interessante Gegner“, so Foda. „Vom Niveau könnte der eine oder andere auch in der Liga A spielen.“ Der Start erfolgt Anfang September, vier Spiele warten im Herbst auf Alaba und Co.