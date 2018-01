Hirscher überglücklich: „Sehr spezieller Moment!“

Hermann gratulierte

"Meine Hochachtung! Eine beeindruckende Marke. Bei der es sich allerdings sicher nur um eine Zwischenstation handelt. Ich gratuliere schon jetzt zum 55. Sieg“, gratulierte Maier sofort nach Rennende. Nach dem verpatzten ersten Lauf in Kitzbühel waren am Sonntag und Montag im Team Hirscher alle Hebel in Bewegung gesetzt worden. „Wir haben viel getestet. Und es hat sich ausgezahlt“, berichtete der sechsfache Gesamtweltcup-Sieger. Deshalb war schon im ersten Lauf Vollgas angesagt – Bestzeit, zwei Zehntel vor Kristoffersen. Die Planai brodelte.Und Marcel behielt auch im Finale die Nerven. Obwohl er genau wusste, was für eine Bestzeit Henrik hingelegt hatte.