Macaulay Culkin: „Ich liebe Paris Jackson“

Donald Trump sei es einst gewesen, der Michael Jackson ihm vorgestellt hätte, erinnerte sich Culkin im Interview zurück. Damals habe er in New York Theater gespielt. Nach seinem Erfolg mit "Kevin allein zu Haus" hätte ihn der "King of Pop" dann kontaktiert, weil er wissen wollte, ob es ihm gut ginge. "Weil er wusste, wie schwer es Kinderstars haben", erklärte der heute 37-Jährige. "Er war in dieser Zeit meines Lebens ein wirklich guter Freund für mich."