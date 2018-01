Im Winter gibt es mehr Wildunfälle

Die Zahl der Wildunfälle auf den Kärntner Straßen nimmt im Winter dramatisch zu. Weil in den Bergen viel Schnee liegt, ziehen Hirsche und Rehe ins Tal, um Futter zu suchen. Dabei kommt es dann oft zu gefährlichen Zwischenfällen. In den vergangenen fünf Jahren gab es in Kärnten mehr als 4000 Kollisionen mit Wildtieren.