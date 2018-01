Patienten-Hilfeschrei an Landeschef Stelzer

Leidvolle Geschichten über überlange Wartezeiten in oberösterreichischen Spitalsambulanzen gibt es viele, diese wurde per Offenem Brief an LH Thomas Stelzer (ÖVP) herangetragen: Manager Bernhard Karlsberger berichtet darin über seine eigenen viereinhalb Stunden und noch zwei Extremfälle an einem Samstag in Wels.