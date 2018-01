Flüchtling überwies Geld an Islamischen Staat

2015 beschloss die Syrerin, die Flucht aus ihrem Heimatland anzutreten. Das machte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann und fünf ihrer sechs Kinder. Sie reiste nach Österreich ein, wo sie auch ein siebentes Kind zur Welt brachte. Zuletzt fand sie in Gleisdorf Unterkunft. Doch, wieso auch immer, fand sie Gefallen am Islamischen Staat. Um die Terrororganisation von Österreich aus zu unterstützen, überwies sie über einen amerikanischen Bargeldtransfer-Anbieter Geld an einen Finanzierer des IS in der Türkei.