„Laser League“: Der nächste große eSport-Hit?

Das britische Entwicklerstudio Roll7 und der Publisher 505 Games arbeiten an einem futuristischen neuen Sportspiel. In "Laser League" treten Teams aus bis zu drei Spielern gegeneinander an, nehmen Kontrollpunkte ein und rösten ihre Gegner mit Laserschranken. Verschiedene Klassen bringen Tiefe ins Spiel, beim Grafikstil fühlt man sich ein wenig an den Sci-Fi-Streifen "Tron" erinnert. Im Moment befindet sich das Spiel noch in der Betaphase, in den kommenden Wochen soll das Spiel auf Steam in die Early-Access-Phase starten.