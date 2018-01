Neue Ellbogenambulanz

Hunderte Frakturen in Klagenfurt

Da allein in Klagenfurt jährlich Hunderte Ellbogenfrakturen behandelt werden, entschloss sich das UKH im Sommer 2017 dazu, die erste Kärntner Ellbogen-Spezialambulanz einzurichten. Treven besuchte daraufhin Ellbogen-Spezialisten in Deutschland, um die neuen Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten für dieses funktionell wichtige und komplizierte Gelenk auch im UKH in Klagenfurt anbieten zu können.