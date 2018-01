Iraker angeschossen: Kein Prozess gegen Türsteher

Der Iraker war in der Nacht auf den 29. April von insgesamt vier Projektilen getroffen worden, wobei beide Türsteher von ihren Schusswaffen Gebrauch gemacht und den 42-Jährigen je zweimal getroffen hatten. Die Kugeln drangen dem Opfer in beide Oberschenkel und in den Bauch. Dessen ungeachtet hatte sich der Mann noch selbst ins Krankenhaus begeben, wo er medizinisch versorgt wurde. Zum Tatgeschehen wollte er gegenüber den Polizisten, die ihn am Krankenbett aufsuchten, jedoch keine Angaben machen.